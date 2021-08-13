Обязательный перечень программ, которые будут предустанавливать на гаджеты в России

Правительство опубликовало список программ, которые будут предустанавливать на российские гаджеты. Согласно документу, в обязательном порядке на смартфоны будут устанавливать сервисы «Яндекса» (браузер, карты, диск, поисковик), Mail.ru (почту, ICQ, новости, голосовой ассистент «Маруся»), соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», OK Live, программы «Госуслуги», MirPay, «МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security, Арр List.
Для стационарных компьютеров и ноутбуков обязательной станет программа «МойОфис Стандартный. Домашняя версия». Для «умных» телевизоров - поисковик «Яндекс», ОК Video, Wink, ivi, Первый канал, «КиноПоиск», ОККО, More.tv, PREMIER, «Смотрим», НТВ и START.
Закон об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые в России гаджеты был принят в 2019 году. Он вступит в силу с начала 2022 года.