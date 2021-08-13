Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа

11:20:488/13/2021Фото: pxhere
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Задачей верующих сегодня было посещение храма или своего духовного наставника с целью определить для себя меру предстоящего поста.

помидоры
Сегодня было благоприятно собирать урожай

Основной праздник, известный с названием Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Господня. отмечаемый христианами, будет отмечаться 14 августа, а сегодня у верующих - день Предпразднества.

Это день подготовки к празднику. Уже вечером во всех храмах начнется Всенощное бдение в честь этого события. Однако среди верующих сегодня основной задачей была подготовка у началу Успенского поста, который также начинается завтра.

Задачей верующих сегодня было посещение храма или своего духовного наставника с целью определить для себя меру предстоящего поста. У каждого она своя - кому то посоветуют больше молиться и читать Священное Писание, кому-то - больше добрых дел совершать или помогать бедным людям, занимаясь волонтерством.

Кому то нельзя соблюдать пищевые ограничения, тогда священник помогает избрать для себя другой путь соблюдения поста.

Церковных запретов на сегодня нет, однако в народе сложены свои традиции проведения этого дня. Работа в огородах сегодня очень даже приветствовалась и человек чем больше сегодня работал, тем было для него лучше - бездельничать запрещалось. Собирали урожай, в том числе урожай меда, для освещения его завтра в Медовый спас. Женщины заготавливали овощи на зиму.

Н посещение кладбища запрета не существовало, но перед его посещением желательно посетить церковь и помолиться за упокой души усопшего - молитва важнее посещения мест захоронений.

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