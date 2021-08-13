13 августа - Заговенье на Успенский пост 2021: что обязательно должен сделать православный сегодня?
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13 августа - Заговенье на Успенский пост 2021: что обязательно должен сделать православный сегодня?

12:20:288/13/2021Фото: Flickr
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Это день моральной и физической подготовки к соблюдению требований поста. Сегодня каждому верующему нужно определиться с мерой поста лично для себя.

служба, храм
Сегодня очень важная подготовка к предстоящему посту

С завтрашнего дня  у православных людей начинается очень важный период в жизни - многодневный строгий пост, установленный перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Он ежегодно длится на протяжении 14 дней и направлен на то, чтобы люди могли провести над собой огромную духовную работу путем ограничений и усмирения своих желаний.

В пост полагается больше молиться и читать Библию, размышлять над своими поступками, находить в себе слабости, над которыми нужно работать. Исправлять свои грехи, раскаиваясь в них и делая добрые дела для ближнего.

Человеку без питания нельзя прожить, но большинство используют прием пищи как одно из главных удовольствий в своей жизни. Кто из нас не заедал стресс, не баловал себя вкусностями. Зачастую задача вкусно поесть перекрывает те наши дела, о которых было бы полезно поразмышлять. Кому мы приносим пользу и для чего живем? Пищевые ограничения в пост придуманы не для того, чтобы наказать человека. а для того, чтобы он мог избавиться от грехов.

Ограничения в питании зачастую людей повергают в уныние, люди не понимают, что радость можно находить в благостных поступках. Вот для этого - для работы над собой и своей душой и введены ограничения в питании. Чтобы человек мог явно увидеть свои страсти, от которых он зависим.

Сегодня, 13 августа, отмечается Заговенье перед Успенским постом. Это день моральной и физической подготовки к соблюдению требований поста. Сегодня каждому верующему нужно определиться с мерой поста лично для себя, потому что у каждого она может быть разной. Нужно поразмыслить над тем, что вам нужно больше всего в себе исправлять. Если вы сами не в силах оценить для себя меру и строгость поста, можно попросить совета у вашего духовного наставника. а если его нет - у священника в храме.

Не всем можно соблюдать ограничения в питании в  силу болезни. Поэтому можно найти для себя собственный путь на предстоящие 14 дней. И помните - главное - начать. не страшно, если в течение поста вы ошибетесь, пост можно продолжить дальше. Главное - желание работать над собой.

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