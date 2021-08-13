Вакцину-ряженку от коронавируса начали испытывать в Петербурге
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Вакцину-ряженку от коронавируса начали испытывать в Петербурге

10:40:178/13/2021Фото: pixabay
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Она создана на основе молочнокислых бактерий.

Вакцину со вкусом ряженки начали испытывать на животных
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал, что в Питере начались испытания вакцины от коронавируса на основе молочнокислых бактерий. Разработкой первой в мире прививки со вкусом ряженки занимается Институт экспериментальной медицины. На данный момент испытания проходят на животных.

Ученые убедились, что вакцина вырабатывает устойчивый иммунный ответ. Об этом говорит повышение в крови животных антител — иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат прозвали из-за содержания в продукте молочнокислых бактерий-пробиотиков.

- Этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу, -рассказал Суворов.

Испытания на животных закончатся в ноябре. Потом начнутся клинические испытания.

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