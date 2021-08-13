Вакцину-ряженку от коронавируса начали испытывать в Петербурге

Заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал, что в Питере начались испытания вакцины от коронавируса на основе молочнокислых бактерий. Разработкой первой в мире прививки со вкусом ряженки занимается Институт экспериментальной медицины. На данный момент испытания проходят на животных.
Ученые убедились, что вакцина вырабатывает устойчивый иммунный ответ. Об этом говорит повышение в крови животных антител — иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат прозвали из-за содержания в продукте молочнокислых бактерий-пробиотиков.
- Этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу, -рассказал Суворов.
Испытания на животных закончатся в ноябре. Потом начнутся клинические испытания.