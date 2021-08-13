Куда исчез феназепам: инвалид из Бердска намерена писать обращение Путину
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Куда исчез феназепам: инвалид из Бердска намерена писать обращение Путину

11:54:098/13/2021Фото: pixabay
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"В аптеках города нет лекарства и в ближайших аптеках Новосибирской области тоже. Как быть, почему раньше можно было купить по рецепту, а теперь надо ехать за тридевять земель",- спрашивает бердчанка.

лекарство таблетки
Лекарство находится на строгом контроле

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась Людмила Корнилова. Как рассказала жительница Бердска, она является инвалидом 1 группы.

- В аптеках города нет феназепама и в ближайших аптеках Новосибирской области. Как быть, почему раньше можно было купить по рецепту в Бердске, а теперь ехать за тридевять земель. Может, обратиться к президенту? - спрашивает бердчанка.

Напомним, с 22 марта 2021 года вступило в силу постановление Правительства №1495, согласно которому феназепам внесли в список сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением Правительства № 964, для целей ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Между тем, это лекарство-транквилизатор пользовался популярностью среди россиян.

Феназепам - это торговое название препарата с действующим веществом бромдегидрохлорфенилбензодиазепин (международное непатентованное наименование - МНН). Он обладает успокаивающим, противотревожным, снотворным действием, с его помощью купируют приступы эпилепсии и панические атаки. А в обычной жизни таблетка или полтаблетки на ночь помогает успокоиться и справиться с бессонницей. После того, как несколько лет назад фактически прекратилось использование реланиума, обладающего аналогичным действием, феназепам стал препаратом выбора. В прошлом году, по данным DSM Group, в аптеках было продано 3,8 млн упаковок феназепама, а с учетом использования в стационарах общий объем его продаж превысил 1 млрд руб.

Теперь лекарство сложнее назначать и купить - выписывать его можно только на рецептурных бланках специальной формы, подлежащих учету и остающихся на хранении в аптеке. Кроме того, уменьшилось и число аптек, где можно будет приобрести лекарство - условия его отпуска и хранения приравнены к наркотическим средствам, а таких специализированных аптек в стране только около 2,4 тысяч из 68 тысяч.

Кроме того, начиная с 2016 года препараты с таким МНН подпадают под Конвенцию ООН о психотропных веществах. То есть порядок контроля за его обращением должен соответствовать международным правилам. Новые правила связаны с тем, что при длительном применении феназепам вызывает зависимость и синдром отмены. Такие препараты должны применяться исключительно по назначению врача - психиатра, психотерапевта, и на срок не более двух недель.

При назначении препарата врач использует 148 учетную форму рецептурного бланка, а аптека должна хранить рецепты, по которым было получено лекарство, три года.

Кроме того, к сильнодействующим препаратам, подпадающим под международный контроль, применяются те же требования по хранению, что и к наркотикам. Это значит, что аптека должна иметь специальную лицензию и соответствующее оборудование - изолированные помещения для хранения, сигнализацию и прочее. Не каждая аптека сможет держать этот препарат для продажи - только те, что соответствуют требованиям, применяемым для обеспечения больных наркотическими препаратами.

Таких аптек в России ограниченное количество - только 2,4 тысячи из более чем 68 тысяч. Поэтому с получением препарата, даже при наличии на руках рецепта, у больных могут возникнуть проблемы.

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