Что категорически нельзя делать в Яблочный спас 19 августа: Можно ли вкушать рыбу в этот день?
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Что категорически нельзя делать в Яблочный спас 19 августа: Можно ли вкушать рыбу в этот день?

1:20:268/13/2021Фото: pxhere
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Из-за празднования Преображения, как великого праздника, сегодня строго запрещается работать. Время нужно посвятить молитве, общению с Господом.

яблоки
Этот праздник совпадает с великим двунадесятым церковным праздником Преображения

В православном календаре содержится 12 самых главных и великих праздников, называемых двунадесятыми. Все они связны со значимыми событиями в жизни Иисуса Христа и Богородицы. Один из таких праздников всегда выпадает на 14 дней Успенского поста - 19 августа.

Называется он Преображение Господне, а в народе среди мирян праздник более известен как Яблочный спас. Однако Преображению посвящены все торжественные службы, а народный праздник связан с освящением плодов в церкви после проведения праздничной службы. В церковном календаре нет такого праздника, посвященного яблокам. Это, скорее, соединение традиций в православии с народными.

Дело в том, что нести продукты в храм - такая традиция зародилась еще во времена Ветхого завета. Тогда люди в благодарность Господу за подаренный им урожай, несли излишки в храмы. В Иерусалиме, где и зарождалась традиция, к этому времени поспевал виноград. Священники благословляли весь урожай, делились им с бедными семьями, а из остатков готовили вино для Евхаристии.

В России к этому времени люди начинают сбор яблок. А потому в корзинках на великий праздник несут именно их. Можно нести и другие фрукты, однако из-за массовости яблочных урожаев. день так и назвали Яблочный спас.

Из-за празднования Преображения, как великого праздника, сегодня строго запрещается работать. Время нужно посвятить молитве, общению с Господом. После освящения урожая, накрывают дома праздничный стол. Поскольку идет строгий пост. запрещены скоромные продукты - мясо, яйца и молоко. Однако в честь такого праздника церковь разрешает поставить на стол блюда из рыбы и выпить чуть красного церковного вина. Злоупотреблять им запрещено, даже в честь праздника, а потому в некоторых регионах принято разбавлять его водой.

Категорический запрет есть в этот день на сквернословие, ругань, плохое настроение. Нельзя обижать ближних, выяснять отношения. Запрещалось жадничать. нарушать правила поста. Нельзя устраивать шумные гуляния - все таки идет пост.

В период поста и во все двунадесятые праздники в церкви запрещены венчания. Запрета на посещение кладбища сегодня нет.

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