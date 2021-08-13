ТЦ "Аура" в Новосибирске эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 13 августа, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там эвакуировали торговый центр Аура из-за сообщения о бомбе. Комплекс находится под охраной полиции и Росгвардии, никого не подпускают близко. Очевидцы предполагают, что возможно, это просто учения.
Но чуть позже стало известно, что сообщения о минировании поступили и в другие торговые центры города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в происходящем. На месте работают экстренные службы.
Напомним, несколько месяцев назад в Новосибирске произошла массовая эвакуация детских садов. Тогда как и сейчас, от неизвестных поступили сообщения о взрывных устройствах, которые, к счастью, не подтвердились.