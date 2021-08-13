Успенский пост 2021: Дата начала и завершения, что нельзя делать в особое время
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Успенский пост 2021: Дата начала и завершения, что нельзя делать в особое время

2:20:148/13/2021Фото: hram-troicy.prihod.ru
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Рыба запрещена в 13 дней из всего периода, потому что в один день делается исключение для этого вида продукта - 19 августа церковь разрешает послабление в честь еще одного великого праздника Преображения Господня.

икона Успение
Цель поста - поработать над собой духовно

Ежегодно православные верующие 14 августа начинают последний многодневный пост в церковном году. Он установлен перед празднованием великого двунадесятого праздника в честь Богородицы, посвященный Ее Успению. Название пост носит такое же - Успенский. Это такой же строгий пост по правилам. как и Великий.

Даты Успенского поста - 14-27 августа, а 28 августа отмечается само Успение. То есть его длительность постоянна и составляет четырнадцать дней.

Во все дни Успенского поста строго запрещено есть мясо, птицу, молочные и яичные блюда. Рыба запрещена в 13 дней из всего периода, потому что в один день делается исключение для этого вида продукта - 19 августа церковь разрешает послабление в честь еще одного великого праздника Преображения Господня.

Однако, нельзя пост воспринимать как период вегетарианства или как простую диету - ограничения в питании - это лишь инструмент для усмирения своих физических желаний. Помимо запрета на скоромные продукты есть еще много других запретов.

Цель поста - работа над собой в духовном плане. А значит нужно ограничивать себя в праздном времяпрепровождении, есть запрет на развлечения и веселье, на просмотр телевизора и проведение времени в интернете.

Запрещено в период поста обижать ближних, гневаться, ругаться, выражаться матом, жадничать, совершать другие плохие поступки. Мнения священников разделяются по поводу интимной близости между супругами. Кто-то говорит, что есть запрет на близость, а кто-то остается при мнении, что это должны решать сами супруги между собой.

В любом случае, меру поста каждый для себя определяет сам, поскольку для каждого она разная. Если вам сложно определиться для себя, что вам разрешено, а в чем стоит себя ограничивать и как построить свою жизнь на предстоящие две недели, то можно посоветоваться с духовником или священником в церкви - они всегда выслушают вас и подскажут, как поступить правильно.

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