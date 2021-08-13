Обновленный список выживших и погибших пассажиров рухнувшего на Камчатке вертолета МИ-8 . Хронология трагедии
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Обновленный список выживших и погибших пассажиров рухнувшего на Камчатке вертолета МИ-8 . Хронология трагедии

1:09:198/13/2021,Валерия НипомнящаяФото: Правительство Камчатского края
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На борту находились 16 человек, спасти удалось только 8 из них. Причиной мог стать отказ двигателей, ошибка пилотирования или сложные метеоусловия.

Вертолет лежит примерно в 800 метрах от берега на глубине 135 метров

В Камчатском крае 12 августа упал вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро". Воздушное судно рухнуло в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились 16 человек - 13 туристов из Москвы и Петербурга, включая ребенка, и троих членов экипажа. Спасти удалось только 8 из них. Шансов найти живыми остальных почти нет.

Что случилось?

Утром в четверг в региональный центр управления в кризисных ситуациях поступили данные о посадке Ми-8 с пассажирами и членами экипажа на борту. Вертолет, летевший из поселка Николаевка до Курильского озера и вулкана Ходутка, сел на воду и сразу же пошел на дно.

Шесть пассажиров, в числе которых журналист Николай Корженевский, и два члена экипажа смогли выбраться и выплыть на поверхность с глубины 8-9 метров. Уточняется, что температура воды в озере — около 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно.

На место незамедлительно отправились сотрудники заповедника, которые услышали звук столкновения. Также прибыли два борта Центра медицины катастроф и вертолет МЧС России.

Медики сообщили, что шести спасенным не потребовалась госпитализация, а двое пребывают в тяжелом, но стабильном состоянии. Корженевскому также удалось выплыть.

Другие восемь человек, среди которых ребенок и командир воздушного судна, считаются пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически нет. Сейчас вертолет погрузился на глубину 135 м.

Как спасали?

Участковый госинспектор Евгений Денгес рассказал, что пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они услышали шум вертолета, а затем раздался громкий хлопок, когда он ударился о воду.

- Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили, — добавил он.

Всего в работах участвовало 60 человек и 10 единиц техники МЧС.

По словам участников происшествия, вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись его задние створки. На месте трудятся спасатели и водолазы. В МЧС России сообщили, что у водолазов с собой снаряжение для работы только на глубине до 20 метров, но в ближайшее время оборудование должны доставить.

По данным Минобороны, к озеру направлен вертолет с тремя телеуправляемыми подводными аппаратами.


Причины происшествия

Точная причина трагедии пока не известна. Есть версии, что произошел отказ двигателей или пилоты допустили ошибку. Также причиной могли стать сложные метеоусловия — сильный туман.

Следователи возбудили по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК). Региональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

Пострадавший вертолет принадлежит компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве местный депутат Игорь Редькин.

Сообщается, что воздушное судно было исправно и проходило капитальный ремонт в прошлом году.

Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, что разбившемуся вертолету было почти 40 лет. Сертификат его летной годности истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.

Вертолетные туры на Курильском озере приостановили до 14 августа.

Директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок, который принимает участие в поисково-спасательных работах, сообщил, что трагедия не отразилась на экосистеме озера.

Специалисты провели обследование береговой линии водоема и не обнаружили масляных пятен, которые могли появиться из-за утечки керосина.

Как сообщает ТАСС, все члены экипажа и пассажиры были застрахованы, авиакомпания окажет финансовую поддержку.

- Вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана, — сказал коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных.

На борту находились:

Пономарёва Анастасия (найдена)

Кулаков Евгений

Ольга Кремнева

Стрелкин Виктор (найден)

Малявко Михаил (найден)

Малявко Даниил

Мозолева Ирина

Скварников Кирилл

Чернова Эльвира

Харитонова Елена

Кованцев Георгий (найден)

Корженевский Николай (найден)

Антипина Елена (найдена).

Среди тех, кого уже удалось спасти – двое членов экипажа: Марат Маднев и Яков Медведев.

Капитан воздушного судна Николай Сорокин до сих пор не найден.

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