Почему в поликлинике №2 Бердска не ставят вакцину против коронавируса без пятого пациента, открыл тайну Минздрав

Минздрав Новосибирской области сообщил какие вакцины и в каком количестве поступают в ЦГБ Бердска.
Как стало известно из ответа на запрос, в пункты вакцинации, организованные ГБУЗ HCO "БЦГБ", как и в другие пункты вакцинации Новосибирской области, поступают вакцины всех наименований и в различных формах выпуска. Поставка вакцин осуществляется централизованно.
Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал как бердчанке 4 августа 2021 года сотрудники больницы ул. Борой, 109 отказались ставить второй компонент прививки от коронавируса по причине того, что вакцина у них имеется в наличии на 5 человек и подождать нужно прихода еще четырех. Информацию о поступлении вакцины на 5 человек в минздраве подтвердили.
- Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V" выпускается в ампулах и флаконах на 1, 2 и 5 доз. По информации администрации ГБУЗ HCO "БЦГБ", в случае наличия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" только во флаконах на 5 доз, в больнице с целью минимизации потерь препарата, просят пациентов, пришедших на вакцинацию, подождать, чтобы набралось необходимое количество желающих вакцинироваться,- ответили в минздраве вчера, 12 августа.
Мнения людей
Отметим, что жители Бердска на новость об отказе ставить второй компонент вакцины горожанке и ожидания желающих прививаться отреагировали неоднозначно.
- Нет слов! Из каждого чайника призывают вакцинироваться и вдруг такое! - высказались анонимно.
- От "предоставления медицинских услуг" надо переходить к "народосбережению". Но это требует усилий не только от властей, но и избавление от инфантелизма у населения,- сказал один из горожан.
- Вот и приходится "соображать на пятерых",- прокомментировал некто под именем "пилот".
- Пока места все не займут, маршрутка не поедет,- изъявил аноним.