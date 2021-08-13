Газель с газовыми баллонами в кузове загорелась на дороге в Новосибирской области
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Газель с газовыми баллонами в кузове загорелась на дороге в Новосибирской области

11:53:038/13/2021Фото: СК
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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следственный комитет проводит проверку

Вчера, 12 августа, в экстренные службы города поступило сообщение о том, о возгорании автомобиля ГАЗель с наличием в кузове газовых баллонов с пропаном на 10 км автодороги в село Верх-Мильтюши Черепановского района Новосибирской области.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и причин воспламенения газовых баллонов.

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