Газель с газовыми баллонами в кузове загорелась на дороге в Новосибирской области

Вчера, 12 августа, в экстренные службы города поступило сообщение о том, о возгорании автомобиля ГАЗель с наличием в кузове газовых баллонов с пропаном на 10 км автодороги в село Верх-Мильтюши Черепановского района Новосибирской области.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и причин воспламенения газовых баллонов.