Актриса из "Шерлока" Уна Стаббс скончалась на 85 году жизни

Накануне, в Шотландии скончалась актриса Уна Стаббс, которая сыграла роль миссис Хадсон в Шерлоке. Ей было 84 года. Она ушла из жизни в кругу родных и близких.
Стаббс в Британии была известна как актриса театра и телевидения. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет. В России Стаббс наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом в главных ролях.
За свою карьеру Стаббс снялась в нескольких сверхпопулярных британских ситкомах, включая сериал Fawlty Towers.