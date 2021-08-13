Актриса из "Шерлока" Уна Стаббс скончалась на 85 году жизни
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Актриса из "Шерлока" Уна Стаббс скончалась на 85 году жизни

12:16:408/13/2021Фото: ВВС
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Она ушла из жизни в кругу родных и близких.

Актрисе было 84 года
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Накануне, в Шотландии скончалась актриса Уна Стаббс, которая сыграла роль миссис Хадсон в Шерлоке. Ей было 84 года. Она ушла из жизни в кругу родных и близких.

Стаббс в Британии была известна как актриса театра и телевидения. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет. В России Стаббс наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом в главных ролях.

За свою карьеру Стаббс снялась в нескольких сверхпопулярных британских ситкомах, включая сериал Fawlty Towers.

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