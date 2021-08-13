"В обиду не дадим": Детский омбудсмен Надежда Болтенко пообещала помочь жертве домашнего насилия Насте Харьковской из Бердска

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию в семье Насти Харьковской из Бердска.
Напомним, что Настя Харьковская терпела уничижительное отношение к себе с 2016 года. По словам пострадавшей, ее до неузнаваемости избивал супруг Сергей Харьковский. В очередной раз, когда Настя попала в больницу с сотрясением головного мозга, она написала отказ и вернулась без сил домой, так как боялась за состояние своих детей. Когда молодая мать пыталась сбежать из квартиры Академгородка, где проживала с тираном, то муж этому препятствовал. Особое негодование у Насти вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему ребенку. Как только Харьковская заметила случаи домогательства, то сразу же написала заявление в Следственный комитет Новосибирской области. Сейчас Настя вместе с тремя своими сыновьями и дочкой находится в съемной квартире в Бердске. Ей все-таки удалось сбежать от своего супруга.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 13 августа, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка связались с данной семьей и наметили план дальнейших действий.
- Мама под нашим контролем. Будем ей помогать. Там действительно много вопросов. Многое не понятно. Например, почему опека Советского района так себя вела. Я считаю, у них достаточно много нарушений по работе с данной семьей. Будет отрабатывать дальше. Маму в обиду не дадим. Сделаны ряд запросов. Понятно, чем можно помочь, что нужно сделать. Будем работать и с правоохранительными органами, и с соответствующими службами профилактики Бердска. С замглавой города обсудили наши дальнейшие действия поддержки данной семьи,- прокомментировала Надежда Болтенко.
Сама Настя Харьковская в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" признается - за последние два дня ей поступило так много звонков, что она даже с трудом помнит, кто из служб еще хотел оказать ей помощь.
- Радует, что все хотят помочь. Сегодня утром мне звонили из опеки Бердска, комиссии по делам несовершеннолетних и звонила руководитель начальника этой комиссии. Сказали, что дочку в садик помогут устроить. Настолько дают надежду, что все будет хорошо, что есть закон и все закончится, - произнесла Харьковская.
Также Настя сообщила, что на следующей неделе к ней в гости явится опека с целью проверки условий проживания детей.
Продолжение истории читайте совсем скоро.