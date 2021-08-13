Россиянин попытался совершить суицид в храме Петербурга

В питерском храме, на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов, мужчина попытался совершить суицид. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительныъ органах, вечером 12 августа поступили сообщения, что неизвестный предпринял попытку лишить себя жизни на территории церкви. Отмечается, что в результате мужчина был госпитализирован.
Напомним, в центре Воронежа вечером 12 августа прогремел взрыв в пассажирском автобусе. Один человек погиб и 17 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала была озвучена версия о взрыве газовых баллонов, но представители перевозчика и властей сообщили, что автобус работал на дизельном топливе. Поражающих элементов из взрывных устройств на месте не обнаружили.