Россиянин попытался совершить суицид в храме Петербурга
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Россиянин попытался совершить суицид в храме Петербурга

1:05:498/13/2021Фото: pixabay
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Попытка не удалась и его госпитализировали.

Попытка суицида произошла в храме

В питерском храме, на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов, мужчина попытался совершить суицид. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительныъ органах, вечером 12 августа поступили сообщения, что неизвестный предпринял попытку лишить себя жизни на территории церкви. Отмечается, что в результате мужчина был госпитализирован.

Напомним, в центре Воронежа вечером 12 августа прогремел взрыв в пассажирском автобусе. Один человек погиб и 17 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала была озвучена версия о взрыве газовых баллонов, но представители перевозчика и властей сообщили, что автобус работал на дизельном топливе. Поражающих элементов из взрывных устройств на месте не обнаружили.

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