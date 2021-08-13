Пропавших неделю назад женщину с ребенком нашли в Омске

Вчера, 12 августа, в омском паблике «Доброспас» появилась информация о пропаже 30-летней женщины. Она ушла из дома в поселке Таврическое еще 6 августа и ее местонахождение было неизвестно. В этот день она вышла из дома, а назад не вернулась. При этом во время ухода из дома она взяла с собой 3-летнего ребенка. Местонахождение женщины и ребенка не могли установить целую неделю. Также сообщалось, что пропавшей требуется медицинская помощь.
Но, к счастью, уже через 4 часа в паблике написали, что пропавшая нашлась. Подробности поиска неизвестны, но поисковики сообщили, что женщина с ребенком живы и здоровы.