Пропавших неделю назад женщину с ребенком нашли в Омске
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13.08
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Пропавших неделю назад женщину с ребенком нашли в Омске

1:10:188/13/2021Фото: Доброспас
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Добровольцы сообщали, что ей требовалась медицинская помощь.

Женщину нашли спустя неделю поисков

Вчера, 12 августа, в омском паблике «Доброспас» появилась информация о пропаже 30-летней женщины. Она ушла из дома в поселке Таврическое еще 6 августа и ее местонахождение было неизвестно. В этот день она вышла из дома, а назад не вернулась. При этом во время ухода из дома она взяла с собой 3-летнего ребенка. Местонахождение женщины и ребенка не могли установить целую неделю. Также сообщалось, что пропавшей требуется медицинская помощь.

Но, к счастью, уже через 4 часа в паблике написали, что пропавшая нашлась. Подробности поиска неизвестны, но поисковики сообщили, что женщина с ребенком живы и здоровы.

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