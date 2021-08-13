Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
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Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет

1:44:028/13/2021Фото: pixabay
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Он публично назвал русских свиньями.

Бывший посол полвека не может приезжать в Россию

МВД приняло решение запретить въезд в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде. Это произошло после того, как он оскорбил русских. анее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Вагабзаде на камеру назвал русских свиньями.

- Сегодня < ...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь, - говорится в сообщении ведомства.

Куат Ахметов - организатор так называемых "языковых патрулей" в Казахстане - заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.

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