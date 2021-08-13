Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет

МВД приняло решение запретить въезд в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде. Это произошло после того, как он оскорбил русских. анее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Вагабзаде на камеру назвал русских свиньями.
- Сегодня < ...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь, - говорится в сообщении ведомства.
Куат Ахметов - организатор так называемых "языковых патрулей" в Казахстане - заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.