О чем нужно помолиться каждому верующему в Медовый спас 14 августа: Текст 3 сильных молитв
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О чем нужно помолиться каждому верующему в Медовый спас 14 августа: Текст 3 сильных молитв

4:20:588/13/2021Фото: pixabay
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На праздничной службе будут читать разные обращения к Господу, среди которых две основные молитвы празднику, а также дается текст для мирян для открытия поста.

молитва, религия
В этот день читают разные молитвы

В четырнадцатый день августа православная церковь отмечает два праздника. Празднование начинается еще с вечера 13 августа. Праздники посвящены чествованию Креста Животворящего и Всемилостивому Спасу и Божией Матери. Также этот день является первым днем Успенского 14-дневного поста, а в народе день более известен с названием Медовый спас.

На праздничной службе будут читать разные обращения к Господу, среди которых две основные молитвы празднику, а также дается текст для мирян для открытия поста.

Молитва Животворящему Кресту Господню:


Тропарь и кондак


Молитва Всемилостивому Спасу

Текст молитвы, читаемой в первый день Успенского поста


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