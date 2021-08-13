О чем нужно помолиться каждому верующему в Медовый спас 14 августа: Текст 3 сильных молитв

В четырнадцатый день августа православная церковь отмечает два праздника. Празднование начинается еще с вечера 13 августа. Праздники посвящены чествованию Креста Животворящего и Всемилостивому Спасу и Божией Матери. Также этот день является первым днем Успенского 14-дневного поста, а в народе день более известен с названием Медовый спас.
На праздничной службе будут читать разные обращения к Господу, среди которых две основные молитвы празднику, а также дается текст для мирян для открытия поста.
Молитва Животворящему Кресту Господню:
Тропарь и кондак
Молитва Всемилостивому Спасу
Текст молитвы, читаемой в первый день Успенского поста