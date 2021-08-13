Три миллиона человек эвакуируют в Японии из-за ливней
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Три миллиона человек эвакуируют в Японии из-за ливней

1:42:408/13/2021Фото: pixabay
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Дожди будут идти в стране до субботы.

Дожди идут уже продолжительное время

Юго-запад Японии заливает дождями. Поэтому, власти объявили массовую эвакуацию почти трех миллионов человек. На 20,7 тысячи жителей префектуры Кумамото распространяется пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. Если на этом этапе добраться до эвакуационного пункта не удалось, рекомендуется оставаться на месте и предпринять срочные меры для спасения жизни.

Еще 2,82 миллиона человек в префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима получили указание срочно эвакуироваться из мест, представляющих опасность. Данный призыв соответствует четвертому уровню опасности.

Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, а значит, есть угроза паводка.

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