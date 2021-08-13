Выходным днем объявили 13 августа в Якутии из-за пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев объявил 13 августа выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами.
- Дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей. Поэтому я подписал указ об объявлении 13 августа нерабочим днем в 11 муниципальных районах. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома. В первую очередь, это Якутск, городской округ "Жатай", центральные районы, - сообщил глава Якутии журналистам в четверг в ходе брифинга, посвященного лесопожарной обстановке в регионе.
Отметим, что на выходной пойдут не все. Сотрудники аптечных сетей, учреждений здравоохранения и предприятий круглосуточного режима продолжат работать.