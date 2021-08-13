Место "красной зоны" в ЦГБ Бердска могут перенести из-за лифта, заявили в Минздраве
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Место "красной зоны" в ЦГБ Бердска могут перенести из-за лифта, заявили в Минздраве

2:20:548/13/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/читателей
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Физически ослабленные пациенты, желающие попасть на прием к узким специалистам на второй или третий этаж больницы, вынуждены "прыгать" по лестницам, что очень затруднительно.

Пациенты боятся заражения коронавирусом в лифте и вынуждены "прыгать" по лестницам

Руководство бердской больницы пообещало рассмотреть вопрос перенесения "красной зоны" в другое место поликлиники на ул. Островского, 53 в Бердске. Это решение связано с тем, что единственный лифт в больнице предназначенный для транспортировки больных расположен именно там. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила пресс-служба минздрава.

Напомним, что ранее наша редакция сообщала, что многие пациенты, желающие попасть на прием к узким специалистам на второй либо третий этаж больницы, вынуждены подниматься по лестницам в силу боязни заражения ковидом. Многие из них тяжело больны и из-за своего  физического состояния не могут подняться по лестнице.

Как выяснилось, размещение лифта в "красной зоне" больницы на ул. Островского, 53 обусловлено соблюдением логистических маршрутов оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

- По информации администрации ГБУЗ HCO "БЦГБ", возле входа в "красную зону" постоянно находятся работники поликлинического отделения. Они проводят термометрию и консультируют. Также они помогают лицам с поражениями опорно-двигательного аппарата и другими нарушениями, ограничивающими физическую активность, перемещаться по поликлиническому отделению,- сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Изменится ли ситуация с размещением лифта в поликлинике Бердска - покажет время. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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Красную зону следует перенести?

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