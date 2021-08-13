Purina запустила бесплатные онлайн-консультации с ветеринарными врачами для владельцев животных в Новосибирске

Бренд Purina запустил сервис онлайн-консультаций с ветеринарными врачами для владельцев домашних животных. Хозяева собак и кошек смогут обратиться за помощью к специалистам, используя видео- или аудиочат, – для этого достаточно зайти на сайт «Линии Заботы Purina» и выбрать удобный способ связи. Услуга предоставляется бесплатно в режиме 24/7.
К системе подключены ветеринарные врачи разных направлений: терапия, дерматология, эндокринология. Все они готовы в оперативном режиме ответить на вопросы по подбору питания и уходу, а также на вопросы, связанные со здоровьем питомцев. Познакомиться с врачами, их специализацией и стажем работы можно на сайте проекта.
Связаться с экспертами «Линии Заботы Purina» также можно по телефону, email, в социальных сетях или в мессенджерах. Специалисты постоянно на связи и готовы ответить на вопросы, интересующие владельцев домашних животных.
«Главная цель Purina – повышать качество жизни домашних питомцев и их хозяев. Это, в том числе, касается и обеспечения доступности информации: нам важно, чтобы владельцы могли легко и быстро узнавать о том, как правильно ухаживать за домашними животными, чем их кормить, как лечить и что делать, чтобы их четвероногий друг был здоров и счастлив. Для этого в 2017 году мы запустили “Линию Заботы Purina” – сервис ветеринарных консультаций. Сейчас мы с радостью объявляем о расширении его возможностей. Надеемся, что наш сервис не только повысит доступность экспертной помощи для владельцев домашних животных, но и будет способствовать развитию культуры ответственного отношения к питомцам», – говорит Виктория Васякина, руководитель управления по корпоративным коммуникациям «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ.
Первым партнером по интеграции сервиса видеоконсультаций специалистов «Линии заботы Purina» стал интернет-магазин товаров для животных Petshop.ru. В отличие от офлайн-зоомагазинов, где покупатели могут воспользоваться экспертной рекомендацией продавцов, на онлайн-площадках без профессиональной помощи зачастую сложно сделать правильный выбор. Виджет видеосвязи с экспертом по питанию интегрирован на сайт Petshop.ru в раздел бренда Purina Pro Plan и доступен с 10 утра до 8 вечера 7 дней в неделю.