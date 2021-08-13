Purina запустила бесплатные онлайн-консультации с ветеринарными врачами для владельцев животных в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Purina запустила бесплатные онлайн-консультации с ветеринарными врачами для владельцев животных в Новосибирске

1:56:088/13/2021Фото: pixabay
0

Хозяева собак и кошек смогут обратиться за помощью к специалистам, используя видео- или аудиочат, – для этого достаточно зайти на сайт «Линии Заботы Purina» и выбрать удобный способ связи. Услуга предоставляется бесплатно в режиме 24/7.

Песков о котиков проконсультируют онлайн

Бренд Purina запустил сервис онлайн-консультаций с ветеринарными врачами для владельцев домашних животных. Хозяева собак и кошек смогут обратиться за помощью к специалистам, используя видео- или аудиочат, – для этого достаточно зайти на сайт «Линии Заботы Purina» и выбрать удобный способ связи. Услуга предоставляется бесплатно в режиме 24/7.

К системе подключены ветеринарные врачи разных направлений: терапия, дерматология, эндокринология. Все они готовы в оперативном режиме ответить на вопросы по подбору питания и уходу, а также на вопросы, связанные со здоровьем питомцев. Познакомиться с врачами, их специализацией и стажем работы можно на сайте проекта.

Связаться с экспертами «Линии Заботы Purina» также можно по телефону, email, в социальных сетях или в мессенджерах. Специалисты постоянно на связи и готовы ответить на вопросы, интересующие владельцев домашних животных.

«Главная цель Purina – повышать качество жизни домашних питомцев и их хозяев. Это, в том числе, касается и обеспечения доступности информации: нам важно, чтобы владельцы могли легко и быстро узнавать о том, как правильно ухаживать за домашними животными, чем их кормить, как лечить и что делать, чтобы их четвероногий друг был здоров и счастлив. Для этого в 2017 году мы запустили “Линию Заботы Purina” – сервис ветеринарных консультаций. Сейчас мы с радостью объявляем о расширении его возможностей. Надеемся, что наш сервис не только повысит доступность экспертной помощи для владельцев домашних животных, но и будет способствовать развитию культуры ответственного отношения к питомцам», – говорит Виктория Васякина, руководитель управления по корпоративным коммуникациям «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ.

Первым партнером по интеграции сервиса видеоконсультаций специалистов «Линии заботы Purina» стал интернет-магазин товаров для животных Petshop.ru. В отличие от офлайн-зоомагазинов, где покупатели могут воспользоваться экспертной рекомендацией продавцов, на онлайн-площадках без профессиональной помощи зачастую сложно сделать правильный выбор. Виджет видеосвязи с экспертом по питанию интегрирован на сайт Petshop.ru в раздел бренда Purina Pro Plan и доступен с 10 утра до 8 вечера 7 дней в неделю.

Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Адвокат рассказал о нарушенном обещании Михаила Ефремова
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Крушение Ми-8 с 16 людьми на Камчатке: число жертв
Перенесшая COVID россиянка 10 лет умерла после двойного укуса ос
ЧП в РФ: палатку с россиянами унесло в горную реку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия на курорте: затонуло судно с 16 туристами
Трагедия в Адлере: почему труп россиянки нашли в соседней стране
Трагедия в Адыгее: погибли трое взрослых и ребенок
Авария со смертью: автомобиль снес остановку с людьми в Москве
Авария со смертью: автомобиль снес остановку с людьми в Москве
В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
В Москве автомобиль влетел в толпу на остановке
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
домашние животныеконсультации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Здорово?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выходным днем объявили 13 августа в Якутии из-за пожаров
1:50:08 8/13/2021
Выходным днем объявили 13 августа в Якутии из-за пожаров
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
1:44:02 8/13/2021
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
Три миллиона человек эвакуируют в Японии из-за ливней
1:42:40 8/13/2021
Три миллиона человек эвакуируют в Японии из-за ливней
Бердск"В обиду не дадим": Детский омбудсмен Надежда Болтенко пообещала помочь жертве домашнего насилия Насте Харьковской из Бердска
1:33:09 8/13/2021
"В обиду не дадим": Детский омбудсмен Надежда Болтенко пообещала помочь жертве домашнего насилия Насте Харьковской из Бердска
Что категорически нельзя делать в Яблочный спас 19 августа: Можно ли вкушать рыбу в этот день?
1:20:26 8/13/2021
Что категорически нельзя делать в Яблочный спас 19 августа: Можно ли вкушать рыбу в этот день?
Пропавших неделю назад женщину с ребенком нашли в Омске
1:10:18 8/13/2021
Пропавших неделю назад женщину с ребенком нашли в Омске
Обновленный список выживших и погибших пассажиров рухнувшего на Камчатке вертолета МИ-8 . Хронология трагедии
1:09:19 8/13/2021
Обновленный список выживших и погибших пассажиров рухнувшего на Камчатке вертолета МИ-8 . Хронология трагедии
Россиянин попытался совершить суицид в храме Петербурга
1:05:49 8/13/2021
Россиянин попытался совершить суицид в храме Петербурга
БердскМРТ и КТ в клинике "Санитас". Новый уровень в диагностике
12:45:45 8/13/2021
МРТ и КТ в клинике "Санитас". Новый уровень в диагностике
Мать заперла в квартире двоих детей на 4 дня: годовалый малыш скончался
12:30:30 8/13/2021
Мать заперла в квартире двоих детей на 4 дня: годовалый малыш скончался