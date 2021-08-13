12 новых школ построено в Новосибирской области за два года
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12 новых школ построено в Новосибирской области за два года

2:08:158/13/2021Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области в 2019-2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью более 9,6 тысяч мест.

В текущем году планируется построить здание школы на 750 мест в Болотнинском районе

Ещё три новых школы общей мощностью почти три тысячи мест в регионе планируется сдать в 2021 году.

Как прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, строительство новых школ в Новосибирской области ведётся в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», а также утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

«В 2019-2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью 9651 место. На данные цели в 2019-2020 годах направлены средства в объеме порядка 7,4 млрд рублей, в том числе более 4,4 млрд рублей из областного бюджета. В 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию ещё три школы проектной мощностью 2950 мест», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

В текущем году планируется построить здание школы на 750 мест в Болотнинском районе, в г. Новосибирске (ул. Немыткина) на 1100 мест, в Верх-Туле 1100 мест. На данные цели в 2021 году планируется направить средства в объеме более 3,5 млрд рублей, в том числе, из областного бюджета более 2,5 млрд рублей, из федерального бюджета 991,9 млн рублей.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области


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