В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже
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В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже

2:10:348/13/2021Фото: Мэш
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Ей было всего 55 лет.

Люди несут цветы к месту трагедии

В Воронеже скончалась еще одна пострадавшая от взрыва в пассажирском автобусе. Об этом сообщил губернатор области. Ее звали Татьяна Иванова, ей было 55 лет.

Официальное количество пострадавших выросло до 19. Люди несут цветы к месту взрыва.

Напомним, в центре Воронежа вечером 12 августа прогремел взрыв в пассажирском автобусе. Один человек погиб и 17 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала была озвучена версия о взрыве газовых баллонов, но представители перевозчика и властей сообщили, что автобус работал на дизельном топливе. Поражающих элементов из взрывных устройств на месте не обнаружили.

Инцидент произошел в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.

Всего в момент взрыва в автобусе находились около 35 человек, сообщил его водитель Алексей. Он рассказал, что были заняты все сидячие места.

- Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит, — говорит он.

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