Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку отменили в Москве

Глава Москвы Сергей Собянин подписал новое постановление, согласно которому в городе отменили требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников. Также снято требование о регулярных тестах на ковид и измерении температуры у работников.Кроме того, в столице могут открываться зоопарки, в том числе крытые.
Напомним, что недавно в Москве отменили перчаточный режим. Но маски все еще нужно носить в общественных местах.
Кстати, вчера, 12 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за последние сутки в стране выявили 21 932 новых зараженных.
Также за вчерашние сутки в России скончались еще 808 человек с коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. За все время скончались 168 049 человек. За сутки в Москве подтверждены 56 смертей пациентов с коронавирусом, в Петербурге – 48.