Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку отменили в Москве
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Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку отменили в Москве

2:21:488/13/2021Фото: pixabay
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Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

Удаленку в Москве отменили

Глава Москвы Сергей Собянин подписал новое постановление, согласно которому в городе отменили требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников. Также снято требование о регулярных тестах на ковид и измерении температуры у работников.Кроме того, в столице могут открываться зоопарки, в том числе крытые.

Напомним, что недавно в Москве отменили перчаточный режим. Но маски все еще нужно носить в общественных местах.
Кстати, вчера, 12 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за последние сутки в стране выявили 21 932 новых зараженных.

Также за вчерашние сутки в России скончались еще 808 человек с коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. За все время скончались 168 049 человек. За сутки в Москве подтверждены 56 смертей пациентов с коронавирусом, в Петербурге – 48.

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