Почти 80% россиян назвали себя патриотами
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Почти 80% россиян назвали себя патриотами

2:39:238/13/2021Фото: Победа РФ
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А вот 16 процентов заявили об отсутствии такого чувства.

В России 80 процентов патриотов

Институт социального маркетинга провел исследование о патриотизме. Большинство (78%) россиян считает себя патриотами. Об отсутствии чувства патриотизма заявляют 16% участников опроса. По данным исследования, чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%) и представители старшего поколения от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше. Они считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории (61%), знание истории Родины (28%), быть готовым защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).

Среди чувств, которые чаще всего люди испытывают к своей стране - гордость за страну (33%) и любовь (20%). Отрицательные эмоции - сожаление и стыд - испытывают 20% и 15% опрошенных соответственно.

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