Западно-Сибирской транспортной прокуратурой была проведена проверка деятельности авиаперевозчика после инцидента на рейсе из Новосибирска в Читу.
Напомним, 31 июля, АО «Авиакомпанией "Сибирь"» было отказано в посадке на самолет 5 пассажирам с билетами, из-за трансферных пассажиров, не успевших на стыковочный рейс.
Ведомство постановило устранить все нарушения и «принять меры по недопущению аналогичных ситуаций в будущем».
Также возбуждено дело в отношении перевозчика о нарушении закона 14.4 КоАП, статьи 2 (выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества)
Штрафные санкции составляют 50000 рублей.
Авиакомпания извинилась за неправомерность своих действий. Однако, 12 августа ситуация опять повторилась. Люди не смогли попасть в Симферополь из-за нехватки мест. Здесь уже обвинили лесные пожары.
Прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 за рейсы из Новосибирска
Авиакомпания извинилась за неправомерность своих действий.
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой была проведена проверка деятельности авиаперевозчика после инцидента на рейсе из Новосибирска в Читу.
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