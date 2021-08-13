Прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 за рейсы из Новосибирска
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Прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 за рейсы из Новосибирска

2:55:548/13/2021Фото: pixabay.com
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Авиакомпания извинилась за неправомерность своих действий.

Ведомство постановило устранить все нарушения

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой была проведена проверка деятельности авиаперевозчика после инцидента на рейсе из Новосибирска в Читу.
Напомним, 31 июля, АО «Авиакомпанией "Сибирь"» было отказано в посадке на самолет 5 пассажирам с билетами, из-за трансферных пассажиров, не успевших на стыковочный рейс.
Ведомство постановило устранить все нарушения и «принять меры по недопущению аналогичных ситуаций в будущем».
Также возбуждено дело в отношении перевозчика о нарушении закона 14.4 КоАП, статьи 2 (выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества)
Штрафные санкции составляют 50000 рублей.
Авиакомпания извинилась за неправомерность своих действий. Однако, 12 августа ситуация опять повторилась. Люди не смогли попасть в Симферополь из-за нехватки мест. Здесь уже обвинили лесные пожары.

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