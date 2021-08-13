Плановые и внеплановые операции, хирургия в клинике "Санитас" для детей и взрослых
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Плановые и внеплановые операции, хирургия в клинике "Санитас" для детей и взрослых

3:28:168/13/2021Фото: "Санитас"
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Травматологические операции, сосудистые, лапароскопия и артроскопия.

детская и взрослая хирургия
Многопрофильная клиника "Санитас"

Лапароскопия и артроскопия
Сосудистая хирургия
Травматология
Плановые и внеплановые операции

санитас
Единый контакт-центр +7(383) 373 00 03

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