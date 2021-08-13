Кому-нибудь приходила выплата после одобрения на детей от 8 до17 лет?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кому-нибудь приходила выплата после одобрения на детей от 8 до17 лет?

3:01:148/13/2021
0

В рубрику "Сообщи свои новости" написала <strong>Мать:</strong>

Родители ждут денег

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мать:

Пожалуйста, напишите, кому-нибудь приходила выплата после одобрения на детей от 8 до17 лет?

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Питере вор умер сразу после шлепка по ягодице
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
выплатапособие от 8 до 17 лет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам пришла выплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 за рейсы из Новосибирска
2:55:54 8/13/2021
Прокуратура нашла нарушения в работе авиакомпании S7 за рейсы из Новосибирска
Почти 80% россиян назвали себя патриотами
2:39:23 8/13/2021
Почти 80% россиян назвали себя патриотами
Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку отменили в Москве
2:21:48 8/13/2021
Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку отменили в Москве
БердскМесто "красной зоны" в ЦГБ Бердска могут перенести из-за лифта, заявили в Минздраве
2:20:54 8/13/2021
Место "красной зоны" в ЦГБ Бердска могут перенести из-за лифта, заявили в Минздраве
Успенский пост 2021: Дата начала и завершения, что нельзя делать в особое время
2:20:14 8/13/2021
Успенский пост 2021: Дата начала и завершения, что нельзя делать в особое время
В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже
2:10:34 8/13/2021
В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже
12 новых школ построено в Новосибирской области за два года
2:08:15 8/13/2021
12 новых школ построено в Новосибирской области за два года
Purina запустила бесплатные онлайн-консультации с ветеринарными врачами для владельцев животных в Новосибирске
1:56:08 8/13/2021
Purina запустила бесплатные онлайн-консультации с ветеринарными врачами для владельцев животных в Новосибирске
Выходным днем объявили 13 августа в Якутии из-за пожаров
1:50:08 8/13/2021
Выходным днем объявили 13 августа в Якутии из-за пожаров
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
1:44:02 8/13/2021
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет