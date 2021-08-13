Найден ли серийный квартирный вор в маске и кепке, ответили в полиции Бердска

Вора в кепке и маске пока не может найти полиция Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил заместитель начальника отдела МВД России по городу Бердску Сергей Волгин.
- Нет. Еще не нашли. Поиск ведется, - сообщил Сергей Владимирович 13 августа.
Напомним, что вор находится в розыске с 10 августа. Он совершил ряд краж в квартирах Бердска.
Если вам что-либо известно о возможном местонахождении преступника, просьба сообщить по телефонам: 02 (102) или 8 (38341) 3-00-23; 8 951 393-44-47.
Приметы мужчины подозреваемого:
Возраст: 30-45 лет
Рост: около 180 см
Одежда: фуражка светлого цвета, на лице медицинская маска голубого цвета, белая футболка, джинсы синего цвета.