Третий сбежавший из изолятора в Истре сдался полиции из-за страха
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Третий сбежавший из изолятора в Истре сдался полиции из-за страха

3:30:438/13/2021Фото: pixabay
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Мужчина боялся, что скоро его задержат.

Трое сбежавших из ИВС задержаны

Третий из пятерых участников побега из ИВС в Истре - Николай Тетеря - сдался полиции из страха, что в ближайшее время будет задержан. В настоящее время его доставили на допрос. Отметим, что вчера, 12 августа, были задержаны двое из пяти сбежавших из изолятора временного содержания в Истре - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.

Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых не было оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен СИЗО не пропало.

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