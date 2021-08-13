Стало известно, кто заминировал ТРЦ "Аура" в Новосибирске

Торговый центр Аура, который сегодня эвакуировали из-за сообщения о бомбе, дал официальный комментарий по сложившейся ситуации:
- В 9:00 администрация ТРЦ «Аура» получила от правоохранительных органов сообщение о возможном минировании торгового центра. К тому времени ТРЦ ещё не открылся для гостей, но была проведена эвакуация сотрудников. Проверка, проведенная оперативно-следственной группой, подтвердила, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ «Аура» начал работу в обычном режиме в 11:00. ТРЦ «Аура» делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей. Торговый центр оборудован самыми современными системами безопасности. Квалифицированные сотрудники регулярно проводят проверки всей территории и систем, а также организуют учения для отработки навыков в случае ЧП.
Напомним, 13 августа, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там эвакуировали торговый центр Аура из-за сообщения о бомбе. Комплекс находится под охраной полиции и Росгвардии, никого не подпускают близко. Очевидцы предполагают, что возможно, это просто учения.
Но чуть позже стало известно, что сообщения о минировании поступили и в другие торговые центры города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в происходящем. На месте работали экстренные службы.