Стало известно, кто заминировал ТРЦ "Аура" в Новосибирске
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Стало известно, кто заминировал ТРЦ "Аура" в Новосибирске

3:55:438/13/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Информация о бомбе была ложной.

Из центра пришлось эвакуировать всех сотрудников

Торговый центр Аура, который сегодня эвакуировали из-за сообщения о бомбе, дал официальный комментарий по сложившейся ситуации:

- В 9:00 администрация ТРЦ «Аура» получила от правоохранительных органов сообщение о возможном минировании торгового центра. К тому времени ТРЦ ещё не открылся для гостей, но была проведена эвакуация сотрудников. Проверка, проведенная оперативно-следственной группой, подтвердила, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ «Аура» начал работу в обычном режиме в 11:00. ТРЦ «Аура» делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей. Торговый центр оборудован самыми современными системами безопасности. Квалифицированные сотрудники регулярно проводят проверки всей территории и систем, а также организуют учения для отработки навыков в случае ЧП.

Напомним, 13 августа, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там эвакуировали торговый центр Аура из-за сообщения о бомбе. Комплекс находится под охраной полиции и Росгвардии, никого не подпускают близко. Очевидцы предполагают, что возможно, это просто учения.

Но чуть позже стало известно, что сообщения о минировании поступили и в другие торговые центры города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в происходящем. На месте работали экстренные службы.

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