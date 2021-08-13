В России поставлен новый рекорд по смертности пациентов от коронавируса: 815 человек за сутки 13 августа
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В России поставлен новый рекорд по смертности пациентов от коронавируса: 815 человек за сутки 13 августа

4:04:478/13/2021Фото: pixabay
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За сутки в стране выявили 22 277 новых зараженных.

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Сегодня, 13 августа, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 22 277 новых зараженных. Также в России поставлен антирекорд по смертности от COVID-19 за все время пандемии — 815 человек.

Кроме того, за сутки выздоровело 19 368 пациентов с ковидом. Теперь общее число выздоровевших составляет 5 848 340 человек.

Напомним, что лучшим средством для профилактики от коронавируса на данный момент является вакцинация. В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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