В России поставлен новый рекорд по смертности пациентов от коронавируса: 815 человек за сутки 13 августа

Сегодня, 13 августа, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 22 277 новых зараженных. Также в России поставлен антирекорд по смертности от COVID-19 за все время пандемии — 815 человек.
Кроме того, за сутки выздоровело 19 368 пациентов с ковидом. Теперь общее число выздоровевших составляет 5 848 340 человек.
Напомним, что лучшим средством для профилактики от коронавируса на данный момент является вакцинация. В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».