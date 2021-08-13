Пьяный дебошир с топором напал на беременную жену и дочь

В Калининграде случилось пугающее ЧП – там 34-летний мужчина напал с топором на свою беременную жену и дочку. В настоящее время в отношении него завели уголовное дело.
в ночь на 12 августа пьяный мужчина в своем доме напал с ножом и топором на жену, которая находится на девятом месяце беременности. Женщина получила ранение, ей удалось сбежать от тирана на улицу. Она обратилась за помощью к соседям. Ее супруг остался дома с тремя малолетними детьми: у женщины двое сыновей девяти и шести лет, третий ребенок - их совместная дочь. Мальчики спали на втором этаже дома, мужчина схватил на руки малышку и угрожал ее убить, держа в руках нож.
Несколько часов сотрудники специального отряда вели с ним переговоры, а потом мужчину удалось обезвредить. Ребенок не пострадал.