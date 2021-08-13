Благоприятные даты для манипуляций с волосами с 15 по 31 августа 2021 года по лунному календарю
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Благоприятные даты для манипуляций с волосами с 15 по 31 августа 2021 года по лунному календарю

7:20:038/13/2021Фото: pixabay
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Вторая половина августа разделяется на два периода. Луна будет до полнолуния 22 августа расти, а оставшийся период месяца луна будет убывать.

волосы
Для любых манипуляций с волосами есть благоприятные даты

15 августа луна в Скорпионе. Сегодня стрижка волос очень благоприятна, такая манипуляция может подарить вам радостные эмоции и подарить дополнительных сил. Для окрашивания этот день можно выбирать тем, кто собирается покрасить волосы в тёмные тона.

16 августа луна в Скорпионе. Стрижка сегодня не очень благоприятна, но не запрещена. Она может утяжелить волосы и сделать их непослушными. Для окрашивания волос этот день лучше не выбирать.

17 августа луна в Стрельце. Этот день считается неблагоприятным для любых процедур и манипуляций с волосами, в том числе и от окрашивания волос. В результате воздействия краски структура волоса может испортиться, может появиться перхоть, волосяные луковицы ослабнут.

18 августа луна в Стрельце. Проведение стрижки на волосах сегодня поможет вам заключить очень выгодную и удачную сделку. Чем радикальнее вы будете менять образ, тем более вероятность, что сделка окажется очень благоприятной для вас. Для окрашивания день является нейтральным, но не рекомендуется категорично менять цвет волос, хорошо сегодня заниматься лечением волос и нанесением питательных масок.

19 августа луна в Козероге. Стрижка в этот день очень благоприятна, она поможет укрепить иммунитет и улучшить ваше здоровье, точно также на пользу пойдёт любое окрашивание волос. Можно проводить ухаживающие процедуры за волосами в виде питательных масок.

20 августа луна в Козероге, для стрижки это нейтральный день, можно подравнять чёлку или остричь кончики. Окрашивание волос будет очень благоприятным, в результате вы получите именно такой цвет, который ожидали увидеть.

21 августа луна в Водолее. Сегодня день, предшествующей полнолунию. Как для стрижки, так и для окрашивания день называется неблагоприятным. Постарайтесь не делать тяжёлых причесок и укладок.

22 августа луна в Рыбах. Сегодня день полнолуния, любая стрижка окажет неблагоприятное воздействие на здоровье ваших волос. Для окрашивания день подходит, но лучше выбирать светлые тона.

23 августа луна в Рыбах. Если вы сегодня решитесь на стрижку волос, она поможет вам сделать ваши локоны более послушными. Окрашивать волосы сегодня не рекомендуется, это может негативным образом сказаться на ваших волосах.

24 августа луна в Овне. Сегодня можно подстригать волосы тем, кто не любит часто стричься и хочет приостановить рост волос. От окрашивания сегодня лучше отказаться, поскольку цвет не получится таким, которые вы ожидали.

25 августа луна в Овне. Лунный день сегодня рекомендует делать стрижки от самых незначительных до радикальной смены образа. Для окрашивания день не подходит.

26 августа луна в знаке Овна. День называется нейтральным для стрижки и окрашивания, поэтому вы можете принимать решения самостоятельно. Однако с кардинальной стрижкой можно потерять уверенность в себе.

27 августа луна в Стрельце, стрижка сегодня очень благоприятна, она самым лучшим образом повлияет на долготу вашей жизни. Окрашивать волосы можно, но благоприятнее всего выбирать растительные красители, такие как хна или басма.

28 августа луна в Стрельце. От стрижки волос сегодня лучше отказаться, поскольку это может повысить вашу травматичность и привлечь мелкие неприятности. От окрашивания волос лучше отказаться, поскольку оно негативным образом скажется на здоровье волос.

29 августа луна в Близнецах. Сегодня очень благоприятный день. Можно проводить любые процедуры с вашими волосами, за исключением окрашиваний. Можно подстригаться, наращивать волосы, делать лечебные маски. Очень полезен сегодня будет массаж.

30 августа луна в Близнецах. Сегодня подстригаться нельзя, поскольку это провоцирует нервные срывы, волнение и мелкие суетливые неприятности. Если вы решили окрашивать волосы, то лучше сегодня доверить эту процедуру тому человеку, которому вы очень доверяете.

31 августа луна в Близнецах, стрижка сегодня противопоказана, а вот окрашивание разрешено, если вы не будете кардинально менять цвет волос.

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