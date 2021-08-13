Сколько стоит попариться в новой баньке на ул. Комсомольской Бердска: Называем тариф и график работы

С 16 августа новая баня на ул. Комсомольской, 1 начнет свою работу. Напомним, арендатором муниципальной бани стала частная крупная сеть банных комплексов - Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани». Баня останется муниципальной, 4 дня с понедельника по четверг в ней будут действовать тарифы, установленные администрацией. В оставшиеся дни арендатор будет работать по коммерческим тарифам.
Услуги в новой бане доступны абсолютно всем, в том числе людям с ОВЗ и инвалидам-колясочникам. В здании предусмотрены специальные пандусы и поручни для их удобства. Посещение бани для этой категории граждан также будет бесплатным. Ветераны войны, труженики тыла и дети до 7 лет также смогут посещать баню бесплатно, сообщает администрация Бердска.
График работы
Пн с 9.00 до 22.00 мужской день
Вт с 9.00 до 22.00 женский день
Ср с 9.00 до 22.00 женский день
Чт с 9.00 до 22.00 мужской день
Пт с 9.00 до 23.00 мужской день
Сб с 9.00 до 23.00 женский день
Вс с 9.00 до 22.00 мужской день
Муниципальный тариф:
Общее отделение понедельник - четверг
Стоимость посещения (1,5 часа) - 300 руб. продление по 30 мин - 100 руб.;
Льготное посещение (1,5 часа) к льготникам относятся пенсионеры и дети с7 до 14 лет - 250 руб. продление при льготном посещении по 30 мин 80 руб.; Ветераны войны, труженики тыла, инвалиды-колясочники и дети до 7 лет бесплатно.
Коммерческий тариф:
Общее отделение пятница - воскресенье
Стоимость 1 часа (минимальное посещение 2 часа) 300 рублей, продление 30 минут 150 рублей;
Стоимость дети с 7 до 14 (1 час) 150 рублей, продление Дети с 7 до 14 (30 минут) 75 рублей;
Ветераны войны, труженики тыла, инвалиды-колясочники и дети до 7 лет бесплатно.