Медсестра заменяла вакцину от коронавируса физраствором и вводила пациентам
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Медсестра заменяла вакцину от коронавируса физраствором и вводила пациентам

4:37:288/13/2021Фото: pixabay
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Пострадать могли тысячи людей.

В шприцах мог находиться обычный физраствор

В Германии медсестра Красного Креста находится под следствием после того, как полиция выяснила, что она заменяла вакцину от коронавируса физраствором. Хотя точный мотив медсестры Красного Креста еще не известен, следователи полиции заявили, что она скептически относилась к вакцине - по крайней мере, согласно ее социальным сетям.

Полиция также сообщила, что к концу апреля бывший сотрудник Красного Креста , работавший в центре вакцинации в Шортенсе, признался коллеге в том, что заполнял шприцы физиологическим раствором вместо вакцины Pfizer-BioNTech.

Правоохранители считают, что поддельную вакцину получили тысячи местных жителей. Теперь чиновники призывают людей пройти повторную вакцинацию, чтобы не было риска заражения коронавирусом.

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коронавирус вакцинафизраствор вместо вакцины
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