10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург

Минздрав Карелии сообщил о том, что 10-летнего мальчика с полным поражением легких из-за коронавируса перевезут из Петрозаводска в Питер. По состоянию на 9 августа поражение легких у ребенка составляло 75% — КТ-3. У него была среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода. Он находился под кислородной маской.
- Сегодня ребенок постоянно находится на кислородной назальной канюле, степень поражения легких составляет 100%, — сообщили в Минздраве Карелии.
Перевезти ребенка в питерскую больницу планируют уже сегодня, 13 августа.