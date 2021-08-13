10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
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10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург

5:24:408/13/2021Фото: pixabay
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Там он продолжит дальнейшее лечение.

Ребенок будет лечиться в питерской больнице
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Минздрав Карелии сообщил о том, что 10-летнего мальчика с полным поражением легких из-за коронавируса перевезут из Петрозаводска в Питер. По состоянию на 9 августа поражение легких у ребенка составляло 75% — КТ-3. У него была среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода. Он находился под кислородной маской.

- Сегодня ребенок постоянно находится на кислородной назальной канюле, степень поражения легких составляет 100%, — сообщили в Минздраве Карелии.

Перевезти ребенка в питерскую больницу планируют уже сегодня, 13 августа.

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