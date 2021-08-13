Губернатор поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» и предложил добавить в состав вагон о подвиге тыла

Внутри вагонов – не привычные купе, а экспозиция о Великой Отечественной войне, науке и подвиге народа в военные годы. Новосибирская область принимает акцию «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны».
Посещение – небольшими группами со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одной из групп выставку 13 августа посетили губернатор Андрей Травников, министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, Герой Российской Федерации Валерий Поташов.
В каждом вагоне музея – уникальная история, в которой переплетены исторические факты и судьбы, воспоминания людей. Глава региона поблагодарил авторов проекта: им удалось добиться сильного эмоционального воздействия на посетителя, обеспечить полное погружение в историю того тяжелого времени за счёт интерактива, света, звуков.
«Для наших дедов и прадедов война была настоящей, и мы сегодня тоже стоим на защите нашей Родины – на защите ее истории. Поэтому все проекты, направленные на передачу исторической памяти молодому поколению, заслуживают поддержки. Особенно такие качественно сделанные проекты. Спасибо организаторам, считаю, что все у них получилось», – заявил губернатор.
Андрей Травников по итогам осмотра экспозиции обратился к организаторам, авторам «Поезда Победы» с предложением добавить в «музейный» состав ещё один вагон – посвящённый подвигу тружеников тыла. Жителям Новосибирской области история тыла особенно близка: в годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.
Герой Российской Федерации, Заслуженный лётчик-испытатель РФ Валерий Поташов также высказал слова благодарности авторам проекта: подобные инициативы важны, нужны, особенно для передачи исторической памяти подрастающему поколению, молодёжи, уверен Герой России.
Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудиорассказом. Главная героиня, прообразом которой стала машинист паровозной колонны, возившая воинские эшелоны к линии фронта, юная советская девушка Лидия. В 1941 году ей 19 лет. Вместе с ней посетители проходят путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Воспоминания о мирном времени сменяются рассказами о Брестской крепости, окопах под Москвой, концлагерях и блокаде. Санитарный вагон сменяет вагон-баня, штабной вагон, бронепоезд.
Экспозиция представляет также научные достижения, открытия и прорывные разработки отечественных учёных, которые внесли весомый вклад в Победу и развитие мировой науки: микробиологе Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, физике Игоре Васильевиче Курчатове, известном учёном в области прикладной математики и механики Мстиславе Всеволодовиче Келдыше и других.
Поезд-музей работает в нашем регионе три дня – 12-14 августа – и от новосибирцев уже сформировался запрос на возвращение передвижной экспозиции в регион. Губернатор подчеркнул, что будет обращаться к организаторам проекта с просьбой сделать ещё одну остановку в Новосибирской области – на обратном пути. На этот раз – в Татарске.
Акция «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» – одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий.
«Советские учёные внесли важный вклад в дело победы, не случайно один из вагонов посвящён тем элементам вклада, которые были сделаны. Новосибирцы знают, что многие основатели Академгородка во время войны были активно вовлечены работы для фронта: для создания новых систем вооружения, для совершенствования действующих.
Например, снаряды, которые пробивают броню. Немецкие танки – «тигры», «пантеры» – обладали по тем временам очень мощной, непробиваемой броней. Нужно было найти решение. Был разработан и оперативно применен принцип кумулятивного снаряда. В этих работах непосредственно участвовал, руководил ими основатель Академгородка Михаил Алексеевич Лаврентьев. Нам, новосибирцам, это, конечно, нужно знать.
И те работы которые представлены поезде, тоже очень важные. Это вклад, предопределивший создание тех технических средств, которые в конечном итоге помогли переломить ход войны и одержать победу. В Год науки и технологий особенно символично об этом говорить. Мы перебрасываем мостик в сегодняшний день – у нас есть большой мощный потенциал, который используется для разработки новых современных систем вооружения. Для медицины много было сделано исследований и разработок, которые в годы войны использовались прямо с колес. Сегодня медицинская тематика тоже актуальна – уже в связи с другим вопросом – из-за пандемии. Наш научный центр «Вектор», другие организации, ведут активную работу», – отметил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.
В числе организаторов акции – Министерство науки и высшего образования РФ, общественные организации, волонтёрский корпус. На территории региона акция проходит при поддержке правительства Новосибирской области.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области