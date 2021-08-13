Меркель заедет Москву 20 августа перед поездкой в Киев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель незадолго до своей отставки посетит Москву. На 20 августа политиком намечена поездка в российскую столицу перед запланированной встречей в Киеве с Владимиром Зеленским. О подробностях визита пока не говорится.
О планах немецкого канцлера сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
- В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы, - сказал он.
Посещение Москвы предполагает возможность встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
- Вполне очевидно, что она встретится с президентом, - добавил представитель.
В течение двух дней Меркель посетит две страны.
- 22 августа Меркель посетит Киев, - сказал Зайберт, подтвердив таким образом распространенную ранее с украинской стороны информацию.
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Меркель планируют обсуждение двустороннего сотрудничества, кроме того будут затронуты некоторые актуальные международные и региональные вопросы.
Пока неизвестно, будет ли Ангела Меркель принимать участие в саммите «Крымская платформа», который намечен к проведению в Киеве 22 августа, в тот же день, когда канцлер будет в украинской столице.
Как писали в "Курьер. Среда. Бердск" Ангела Меркель заявляла ранее, что покинет свой пост после проведения выборов в сентябре 2021 года.