Привить дочь ради внуков: Коронавирус у детей может привести к бесплодию

У перенесших ковид детей и подростков в будущем может развиться бесплодие. Избежать этой проблемы поможет вакцинация, передает ТАСС со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, завлабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.
«В ряде стран отмечено, что в определенных случаях у девочек происходит деградация яичников после коронавирусной инфекции, а вот это уже очень серьезная вещь. Так вот, вакцинация может это предотвратить», – рассказал ученый.
По его словам, дети с серьезными хроническими заболеваниями страдают от ковида не меньше, чем взрослые, и это еще один аргумент в пользу вакцинации.
«Для целого ряда вакцин уже давно проведены клинические испытания на детях от семи до 18 лет, и показано, что вакцины предотвращают заболевания, более того, они защищают детей достаточно долго. В западноевропейских странах вакцинация детей с 12 лет уже начата», – отметил Нетесов.