Привить дочь ради внуков: Коронавирус у детей может привести к бесплодию
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Привить дочь ради внуков: Коронавирус у детей может привести к бесплодию

6:39:538/13/2021Фото: НГУ
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По словам Сергея Нетесова, дети с серьезными хроническими заболеваниями страдают от ковида не меньше, чем взрослые, и это еще один аргумент в пользу вакцинации.

доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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У перенесших ковид детей и подростков в будущем может развиться бесплодие. Избежать этой проблемы поможет вакцинация, передает ТАСС со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, завлабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.

«В ряде стран отмечено, что в определенных случаях у девочек происходит деградация яичников после коронавирусной инфекции, а вот это уже очень серьезная вещь. Так вот, вакцинация может это предотвратить», – рассказал ученый.

По его словам, дети с серьезными хроническими заболеваниями страдают от ковида не меньше, чем взрослые, и это еще один аргумент в пользу вакцинации.

«Для целого ряда вакцин уже давно проведены клинические испытания на детях от семи до 18 лет, и показано, что вакцины предотвращают заболевания, более того, они защищают детей достаточно долго. В западноевропейских странах вакцинация детей с 12 лет уже начата», – отметил Нетесов.

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