Странная металлическая стружка застряла в ногах у пострадавших при взрыве в автобусе

Пострадавшие во время взрыва в автобусе Воронежа жалуются на наличие в ранах на теле "металлической стружки". Те, у кого есть повреждения на теле такого характера, не смогли сами достать мелкие металлические вещества и обратились к врачам.
О происхождении данного повреждающего вещества неизвестно. Некоторые из тех, кто получили ранения во время взрыва, будут сдавать соскоб с кожи на поиск источника мелких повреждений. Также во время исследования будет оценен химический состав веществ на коже после взрыва.
В настоящее время в антитеррористическом комитете проходит розыск "причастных" к взрыву - как тех, кто мог участвовать, так и тех, кто имеет информацию о трагедии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 августа вечером в Воронеже произошел взрыв в автобусе. После происшествия два человека погибли, пострадавшими считаются 19 человек.
Известно, что некий предмет стоял в задней части транспортного средства недалеко от колеса. Образцы из автобуса направлены в Москву для исследования, пишет Telegram-канал Baza.