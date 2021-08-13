Странная металлическая стружка застряла в ногах у пострадавших при взрыве в автобусе
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Странная металлическая стружка застряла в ногах у пострадавших при взрыве в автобусе

7:28:458/13/2021Фото: @newsmsk_mo
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Для того, чтобы понять, что произошло в автобусе, с пострадавших будут снимать соскобы с кожных покровов.

Пострадавших во время взрыва будут исследовать на наличие веществ на коже

Пострадавшие во время взрыва в автобусе Воронежа жалуются на наличие в ранах на теле "металлической стружки". Те, у кого есть повреждения на теле такого характера, не смогли сами достать мелкие металлические вещества и обратились к врачам.

О происхождении данного повреждающего вещества неизвестно. Некоторые из тех, кто получили ранения во время взрыва, будут сдавать соскоб с кожи на поиск источника мелких повреждений. Также во время исследования будет оценен химический состав веществ на коже после взрыва.

В настоящее время в антитеррористическом комитете проходит розыск "причастных" к взрыву - как тех, кто мог участвовать, так и тех, кто имеет информацию о трагедии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 августа вечером в Воронеже произошел взрыв в автобусе. После происшествия два человека погибли, пострадавшими считаются 19 человек.

Известно, что некий предмет стоял в задней части транспортного средства недалеко от колеса. Образцы из автобуса направлены в Москву для исследования, пишет Telegram-канал Baza.

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