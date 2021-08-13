"Схватил молоток и ударил": Похитивший школьницу и убивший ее родных рецидивист назвал причину. Смотрите видео

Житель Тайшета, который убил двух человек и удерживал тринадцатилетнюю девочку, признался в содеянном.
В YouTube опубликовано видео допроса и его признательных показаний.
- Да ни с чего - ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове, - со вздохом сказал задержанный.
12 августа в полицию поступил сигнал от женщины, чья дочь получила сообщение по смс, в котором она говорила, что ее удерживает малознакомый взрослый человек.
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов освободили подростка, в ходе проверки помещений они обнаружили два тела в подполе сарая. Ими оказались родственники ребенка — бабушка в возрасте 74 лет и 48-летний дядя.
45-летний житель Тайшета Иркутской области задержан по подозрению в убийстве двух человек. Орудие преступления — молоток — изъят.
Известно, что убитая бабушка была опекуном девочки, а ее мать лишена родительских прав.