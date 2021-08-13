Семьи погибших при взрыве автобуса получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс.
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семьи погибших при взрыве автобуса получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс.

11:12:238/13/2021Фото: Mash
0

С предложением помочь к воронежскому губернатору обратились местные бизнесмены. Глава региона пообещал изучить историю каждой семьи, чтобы определиться с помощью.

Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Губернатор Воронежской области 13 августа принял решение о материальной компенсации пострадавшим и семьям погибших при взрыве маршрутного "пазика" в Воронеже. Об этом Александр Гусев сообщил в своем официальном Телеграм-канале. Родные погибших получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс. рублей. С суммой выплат остальным пострадавшим определятся в ближайшее время.

– Изучу истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, буду принимать решения – нужна ли еще какая-то поддержка. Благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратились бизнесмены, готовые помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность, – рассказал глава региона.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", взрыв прогремел в автобусе в четверг около 21:15. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль. В Воронеж направлены опытные криминалисты для установления деталей происшествия.

На вечер пятницы известно о двух погибших и 19 пострадавших. В антитеррористическом комитете проходит розыск "причастных" к взрыву  и тех, кто имеет информацию о трагедии.

Гусев накануне лично прибыл на место ЧП и дал поручение провести проверки пассажирского транспорта на всех конечных остановках.

На месте ЧП в пятницу появились живые цветы - воронежцы создали стихийный мемориал.

Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Медведь растерзал девушку на глазах у ее коллег
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
автобусвзрывантитеррорВоронежкомпенсации пострадавшимАлександр Гусев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теракт устроили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Охоту" на фертильных женщин предсказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области
10:36:08 8/13/2021
"Охоту" на фертильных женщин предсказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области
Можно ли собирать мед в Медовый спас 2021?
10:20:31 8/13/2021
Можно ли собирать мед в Медовый спас 2021?
Кому полагается субсидия на оплату услуг ЖКХ в Новосибирской области, ответил министр
10:10:26 8/13/2021
Кому полагается субсидия на оплату услуг ЖКХ в Новосибирской области, ответил министр
Труп пассажирки из разбившегося вертолета Ми-8 обнаружили в озере на Камчатке
9:55:04 8/13/2021
Труп пассажирки из разбившегося вертолета Ми-8 обнаружили в озере на Камчатке
Умер всемирно известный математик Анатолий Коновалов в Новосибирске
9:43:04 8/13/2021
Умер всемирно известный математик Анатолий Коновалов в Новосибирске
«Пятерочку» и «Магнит» проверит ФАС на картельный сговор из-за роста цен
9:21:17 8/13/2021
«Пятерочку» и «Магнит» проверит ФАС на картельный сговор из-за роста цен
4 неблагоприятных вида работ на огороде в знаке Скорпиона в выходные 14 и 15 августа 2021 года
9:20:27 8/13/2021
4 неблагоприятных вида работ на огороде в знаке Скорпиона в выходные 14 и 15 августа 2021 года
Похитившего 12-летнюю девочку подозревают в двух изнасилованиях детей
8:56:02 8/13/2021
Похитившего 12-летнюю девочку подозревают в двух изнасилованиях детей
"Схватил молоток и ударил": Похитивший школьницу и убивший ее родных рецидивист назвал причину. Смотрите видео
8:40:47 8/13/2021
"Схватил молоток и ударил": Похитивший школьницу и убивший ее родных рецидивист назвал причину. Смотрите видео
Сильный обряд на здоровье в первый день Успенского поста 2021
8:20:06 8/13/2021
Сильный обряд на здоровье в первый день Успенского поста 2021