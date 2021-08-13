Семьи погибших при взрыве автобуса получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс.

Губернатор Воронежской области 13 августа принял решение о материальной компенсации пострадавшим и семьям погибших при взрыве маршрутного "пазика" в Воронеже. Об этом Александр Гусев сообщил в своем официальном Телеграм-канале. Родные погибших получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс. рублей. С суммой выплат остальным пострадавшим определятся в ближайшее время.
– Изучу истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, буду принимать решения – нужна ли еще какая-то поддержка. Благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратились бизнесмены, готовые помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность, – рассказал глава региона.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", взрыв прогремел в автобусе в четверг около 21:15. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Центральный аппарат ведомства взял ход расследования под контроль. В Воронеж направлены опытные криминалисты для установления деталей происшествия.
На вечер пятницы известно о двух погибших и 19 пострадавших. В антитеррористическом комитете проходит розыск "причастных" к взрыву и тех, кто имеет информацию о трагедии.
Гусев накануне лично прибыл на место ЧП и дал поручение провести проверки пассажирского транспорта на всех конечных остановках.
На месте ЧП в пятницу появились живые цветы - воронежцы создали стихийный мемориал.