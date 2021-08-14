С началом Успенского поста 14 -28 августа душевные пожелания и добрые открытки

Август месяц на праздники богат,
Три спаса отмечаем мы подряд,
Постом Успенским они объединяются,
Яблочным, медовым и ореховым называются.
В пост Успенский вам желаю счастья,
Пусть обходят стороной вас ненастья,
Пусть вам люди добрые встречаются,
Пусть мечты заветные сбываются.
***
Всех православных с началом поста поздравляем,
Терпения и выдержки от всей души желаем,
Пускай к вам благословения идёт с небес,
Пусть счастье коснётся непременно всех.
Желаем всем постящим крепости душевной,
Пускай молитва будет плодородной и душевной,
Пускай удача вам улыбается всегда,
Мира, радости вам и семейного тепла.
Вторая половина августа всегда,
Нам дарит две недели Успенского поста.
Молитвами грехи свои все искупите,
На кого зло держали, всех простите.
Пусть вам Господь во всём помогает,
Пускай с небес благословение посылает,
Пусть будет всё вам под силу,
Пусть в вашей жизни будет всё красиво.
***
Пришло начало Успенского поста,
Свои грехи нам искупать пора,
Молитвами усердными вину искупаем,
Благословения с небес ожидаем.
Пусть удаётся вам всё и всегда,
Пусть силы Боженька даст для соблюдения поста,
Пускай судьба к вам будет благосклонною всегда,
Пусть непременно сбудется заветная мечта.
Источник: pozdravik.ru