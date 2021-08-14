С началом Успенского поста 14 -28 августа душевные пожелания и добрые открытки
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С началом Успенского поста 14 -28 августа душевные пожелания и добрые открытки

4:39:158/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Успенский пост — самый короткий из церковных многодневных постов. Православные христиане постятся с 14 до 28 августа.

Успенский пост

Август месяц на праздники богат,
Три спаса отмечаем мы подряд,
Постом Успенским они объединяются,
Яблочным, медовым и ореховым называются.
В пост Успенский вам желаю счастья,
Пусть обходят стороной вас ненастья,
Пусть вам люди добрые встречаются,
Пусть мечты заветные сбываются.

***

Всех православных с началом поста поздравляем,
Терпения и выдержки от всей души желаем,
Пускай к вам благословения идёт с небес,
Пусть счастье коснётся непременно всех.
Желаем всем постящим крепости душевной,
Пускай молитва будет плодородной и душевной,
Пускай удача вам улыбается всегда,
Мира, радости вам и семейного тепла.

Успенский пост

Вторая половина августа всегда,
Нам дарит две недели Успенского поста.
Молитвами грехи свои все искупите,
На кого зло держали, всех простите.
Пусть вам Господь во всём помогает,
Пускай с небес благословение посылает,
Пусть будет всё вам под силу,
Пусть в вашей жизни будет всё красиво.

***

Пришло начало Успенского поста,
Свои грехи нам искупать пора,
Молитвами усердными вину искупаем,
Благословения с небес ожидаем.
Пусть удаётся вам всё и всегда,
Пусть силы Боженька даст для соблюдения поста,
Пускай судьба к вам будет благосклонною всегда,
Пусть непременно сбудется заветная мечта.

Источник: pozdravik.ru

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