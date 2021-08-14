Светлые слова в Успенский пост для верующих и красивые открытки для отправки в смс и по whatsapp

Сегодня устроим веселье мы в полный рост,
Ведь на дворе у нас – успенский пост,
Умеет весело гулять православный народ,
И радость жизни набирает полный ход!
Вино рекой, угощения, пляски до утра,
И не печалит нас, что подошла к концу летняя пора,
Нам в любое время радостно жить,
Нам удовольствие приносит добрые дела творить!
Начало успенского поста! Встречаем, друзья!
Пусть будет дружной и сплоченной ваша семья,
Пусть будет ваш дом полной чашей,
Пусть все неудачи от вас будут подальше!
И пусть вас вера вести по жизни будет,
Пусть Бог здоровьем наградить вас не забудет,
Хотя, вы же знаете, Бог ничего не забывает,
Для счастья он нам все двери открывает!
Мы вас поздравляем с началом успенского поста,
Пусть ваша жизнь будет радостями пестра,
Желаем вам правильной дорогой жизни идти,
И видеть только яркий свет впереди!
Пусть пост научит вас верить и прощать,
И сделав добро, благодарности не ждать,
Слабым помогать, нищим подавать,
И никогда свою веру не предавать!
Поздравляем! Начало успенского поста,
И хоть жизнь православного народа не проста,
С помощью божьей они со всем справляются,
С помощью молитвы их души очищаются!
Пожелаем всем добра и благополучия,
Больше везения и счастливого случая,
Не без помощи господа, он готов помочь всегда,
Лишь бы вера жила в душе всегда!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru