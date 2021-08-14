14 августа - Медовый Спас: вкусные картинки и добрые слова для всех верующих
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14 августа - Медовый Спас: вкусные картинки и добрые слова для всех верующих

4:16:218/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно в августе отмечаются три православных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

Ежегодно в августе отмечаются три православных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

Желаем свежих пряников медовых,
И вместе с мёдом сил набраться новых,
Иммунитет, конечно, свой повысить,
Но только резко в весе не превысить.
От сладенького попа вырастает,
Да и бока немного провисают.
Поэтому, красавицам в День Спаса,
Довольно много мёда есть опасно!

***

Майский праздник - это всегда в кассу.
Этот праздник - пальчики оближешь!
Поздравляю я с Медовым Спасом,
И желаю я тебе медовой жизни!
Напеки сегодня пирогов с блинами,
Да начинки в них побольше положи,
И отпразднуй хорошо его с друзьями,
Чтоб скорее слаще стала жизнь!

Ежегодно в августе отмечаются три православных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

Празднует Медовый Спас православный мир.
Доставай-ка свой припас, да закатим пир.
И, конечно же, медок в центр стола поставь.
А проблемы все свои Богу предоставь.
Ты успел свой урожай освятить водой?
Значит, рюмки наполняй, выпьем по одной.
Пусть Сладчайший Иисус помогает нам,
Чтобы не ходили мы впредь по докторам.

***

На медовый спас без меда не останься.
Если вовремя медком ты не запасся,
Ты беги скорей, вкусняшку покупай,
Только в улей сам, смотри, не залезай!
Пусть весь день и жизнь вдруг станет сладкой,
Осень – теплой, урожайной и богатой.
Будет много меда, угощений сдобных,
И людей вокруг отзывчивых и добрых!

Источник: pozdravik.ru

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