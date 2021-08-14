С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых
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С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

9:27:428/14/2021Фото: bonnycards.ru
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День народного календаря у славян, приходящийся на 14 августа. В этот день Православная церковь чтит память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Первый день Успенского поста.

С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

Весёлый перезвон колоколов,
Нас в церковь радо приглашает,
Несут все мак и множество цветов,
Магическую силу они имеют, каждый знает,
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пусть жизнь приносит Вам только наслажденье,
Пускай удача не проходит мимо,
Живите весело, радостно, счастливо.

С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

Медовый спас Маковей, и лето на исходе,
Быстро время пролетает, незаметно вроде,
Спасом на воде называют Маккавей в народе,
Дарят цветы радость людям и природе.
Живите в здравии вы многие лета,
Пускай всегда сбывается ваша мечта,
Пускай вас радость в жизни окружает,
Пускай удача всегда сопровождает.
© https://www.pozdravik.ru/prazdniki/medovyj-spas-2

С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

Мак освященный имеет волшебство,
Ваш дом хранит от бед и зла,
В великий праздник под звон колоколов,
С молитвой в церковь идите всегда.
Пускай всегда Вам улыбается судьба,
Пусть грусть, печаль уходит навсегда,
Пускай в достатке живёт Ваша семья,
Мира Вам, благополучия, добра.
© https://www.pozdravik.ru/prazdniki/medovyj-spas-2

С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

Первый спас мокрым называется,
Чтобы не болеть в речке купаются,
Вода имеет в этот день магическую силу,
Избавиться от хвори каждому под силу.
Пусть праздник Маккавея Вам принесёт удачу,
Подарит настроение прекрасное в придачу,
Пусть птица счастья прилетает к Вам всегда,
Мира Вам, достатка и семейного тепла.

С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых

Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru

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