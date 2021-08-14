Физкульт - Урашные поздравления с Днем физкультурника 14 августа 2021 года

Мы с физкультурой дружим!
Мы бережем здоровье,
Нам не грозит простуда
Отит и малокровье!
Не бойтесь,обливайтесь
Водою по утрам!
Наперекор простуде,
Болезням и ветрам!
***
Здоровье не купить за деньги.
На золото не поменять,
Его мы с молоду не ценим.
А нет бы – время не терять.
Водой холодной обливаться.
Зарядку делать по утрам.
Побольше двигаться стараться,
Ходить гулять по вечерам.
Дружить со спортом, физкультурой.
И на природе отдыхать.
Следить за весом, за фигурой.
Пораньше покидать кровать.
Сегодня на рассвете встану.
И на пробежку соберусь,
А если ж быстро я устану.
То отдохнув, опять помчусь.
Воистину, без физкультуры
Здоровым быть нельзя никак,
И только сильная натура
Преодолеть способна мрак,
Который лень нам преподносит.
Поэтому желаем мы
Не только творческого роста,
Но также роста ваших мышц!
***
В здоровом теле здоровый дух,
Нам так знакомы с детства эти слова,
Ты спортом занимаешься – тебе огромный плюс,
Значит, в отличной форме будешь всегда.
Сегодня физкультурника день,
Пускай удача ходит за тобой, как тень,
Пускай везёт тебе во всём, всегда,
Пусть будет счастливою твоя судьба.
Источник: pozdravik.ru