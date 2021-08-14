Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года

6:18:138/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня стоит особняком среди двунадесятых праздников: он посвящен не евангельской истории.

Воздвижение Креста Господня

Пусть Господь вас исцеляет,
И молитвой освещает,
Ни на миг не покидает,
Никогда не забывает.
В День Воздвижения Креста,
Пусть раскрывается душа,
Животворящего, честного,
И просто для людей святого.

Воздвижение Креста Господня

С праздником мои дорогие,
С Воздвижением святого Креста,
Православные братья родные,
Прославляем сегодня Христа.
Дух взойдет: чистотой и любовью,
В храм войди и Христу помолись,
Знай, господь будет рядом с тобою,
И направит на путь твою жизнь.

Воздвижение Креста Господня

Животворящий Крест вернули,
И вера возродилась вновь,
Грехи и страсти намертво уснули,
И вспыхнула в душе любовь.
Избитый разум исцелили,
Христос Воскрес и каждый год,
Традиции мы возродили,
И в храм народ идет, идет.

Источник: pozdravik.ru

Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
Что стало причиной отзыва посла Молдовы в России
Санду призвала срочно принять меры в отношении РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Найденный труп на пляже Анапы напугал туристов
Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСемь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами
6:12:11 8/14/2021
Семь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами
Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице
5:43:06 8/14/2021
Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице
Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
5:25:37 8/14/2021
Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
5:20:19 8/14/2021
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
БердскСмертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
5:06:23 8/14/2021
Смертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
4:43:19 8/14/2021
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
4:27:51 8/14/2021
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
4:20:52 8/14/2021
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
Бердск«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
4:10:59 8/14/2021
«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России
3:52:08 8/14/2021
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России