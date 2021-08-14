Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года

Пусть Господь вас исцеляет,
И молитвой освещает,
Ни на миг не покидает,
Никогда не забывает.
В День Воздвижения Креста,
Пусть раскрывается душа,
Животворящего, честного,
И просто для людей святого.
С праздником мои дорогие,
С Воздвижением святого Креста,
Православные братья родные,
Прославляем сегодня Христа.
Дух взойдет: чистотой и любовью,
В храм войди и Христу помолись,
Знай, господь будет рядом с тобою,
И направит на путь твою жизнь.
Животворящий Крест вернули,
И вера возродилась вновь,
Грехи и страсти намертво уснули,
И вспыхнула в душе любовь.
Избитый разум исцелили,
Христос Воскрес и каждый год,
Традиции мы возродили,
И в храм народ идет, идет.
Источник: pozdravik.ru