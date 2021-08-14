Какой будет погода на Медовый Спас 14 августа в Бердске: почему пекут маковые булочки добрые хозяйки
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Какой будет погода на Медовый Спас 14 августа в Бердске: почему пекут маковые булочки добрые хозяйки

6:18:218/14/2021Фото: pixabay
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Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Пасечники заканчивали сбор меда. Вечером молодежь собиралась в компании, пела песни и водила хороводы
Пасечники заканчивали сбор меда. Вечером молодежь собиралась в компании, пела песни и водила хороводы

Метеорологическая обстановка 14 августа в Бердске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.

15 августа  +15 +23.

16 августа +23 +25.

14 августа отмечается Медовый Спас в 2021 году. Это народно-христианский праздник, первый из трех Спасов. Он посвящен Иисусу Христу. Название праздника произошло от слова Спаситель. Его официальное церковное название – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Православная Церковь в этот день также чтит Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев. В народе этот праздник называют еще Первым или Маковым Спасом. С этого дня начинается Успенский пост.

Традиции и обряды праздника

В Медовый Спас в церквях проходит богослужение, освящается мед нового урожая и вода.

В этот праздник также принято святить букеты из васильков и бархатцев. Люди приносят их домой, засушивают и хранят в качестве оберегов. На Руси в отварах этих цветов матери купали детей, чтобы уберечь их от болезней.

Хозяйки готовят праздничные угощения: маковые булочки, блины, пироги и печенье. Освященной выпечкой угощают членов семьи и малоимущих.

На Руси в этот день священнослужители совершали крестные ходы к природным водоемам и освящали воду. После этого люди купались в них и купали домашнюю скотину, чтобы очиститься от грехов и укрепить здоровье.

В Медовый Спас было принято помогать вдовам. Земледельцы в этот день начинали активно убирать урожай. Пасечники заканчивали сбор меда. Вечером молодежь собиралась в компании, пела песни и водила хороводы.

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